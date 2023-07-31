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Тарханов оценил работу Карпина в «Ростове» эксклюзив

31 Июля 2023 • 18:05 Комментировать (2)
Крылья Советов
...
Ростов
05.08 15:00

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что наставник «Ростова» Валерий Карпин является топовым тренером в России.

«Конечно, если он четвёртое место занял с таким молодым составом, то о чём вообще речь? Игроки при нём прогрессируют, это очевидно. Конечно, я считаю его топовым тренером в России», — сказал Тарханов.

В прошлом сезоне «Ростов» Карпина долго время шёл в тройке лучших в чемпионате России. В конце сезона южане сдали позиции и финишировали на четвёртом месте. Стоит отметить, что «Ростов» в сезоне-2022/23 стал второй самой молодой командой чемпионата, средний возраст футболистов составил 23,1 года. Самой молодой командой стал «Краснодар» со средним показателем 22,8 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Александр Тарханов РПЛ
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Комментарии (2)
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ингерман
31 Июля 2023 в 18:24
а-ха-ха-ха.. топ-тренир среди флегм и федотачей.. )))
Wetr123
31 Июля 2023 в 19:12
Поменяй их местами( семака и карпина) и ни на йоту ничего не изменится.
Когда в борделе падают доходы перестановка кроватей ничего не изменит!..
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