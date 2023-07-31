Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что наставник «Ростова» Валерий Карпин является топовым тренером в России.

«Конечно, если он четвёртое место занял с таким молодым составом, то о чём вообще речь? Игроки при нём прогрессируют, это очевидно. Конечно, я считаю его топовым тренером в России», — сказал Тарханов.

В прошлом сезоне «Ростов» Карпина долго время шёл в тройке лучших в чемпионате России. В конце сезона южане сдали позиции и финишировали на четвёртом месте. Стоит отметить, что «Ростов» в сезоне-2022/23 стал второй самой молодой командой чемпионата, средний возраст футболистов составил 23,1 года. Самой молодой командой стал «Краснодар» со средним показателем 22,8 года.