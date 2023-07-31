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Чанов объяснил, почему «Зенит» на старте чемпионата не показывает яркий футбол эксклюзив

31 Июля 2023 • 17:40 Комментировать
Ростов
1:1
Зенит
окончен

Советский футболист Вячеслав Чанов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре «Зенита» без Малкома.

«Конечно, потеря Малкома значительна! Однако учитывая подбор игроков и приобретения, это немного нивелируется. Но как говорили  Семак и Карпин, что слишком маленький был перерыв между чемпионатами, и команды в ходе игр будут набирать форму. Поэтому как раз это мы и видим. Одна игра, вторая, третья, и будут у команд оттачиваться командные действия, и мы увидим привычный футбол», — сказал Чанов.

Малком покинул «Зенит» в летнее трансферное окно и перешёл в команду из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Вячеслав Чанов РПЛ Малком Филипе
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