Советский футболист Вячеслав Чанов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре «Зенита» без Малкома.

«Конечно, потеря Малкома значительна! Однако учитывая подбор игроков и приобретения, это немного нивелируется. Но как говорили Семак и Карпин, что слишком маленький был перерыв между чемпионатами, и команды в ходе игр будут набирать форму. Поэтому как раз это мы и видим. Одна игра, вторая, третья, и будут у команд оттачиваться командные действия, и мы увидим привычный футбол», — сказал Чанов.

Малком покинул «Зенит» в летнее трансферное окно и перешёл в команду из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.