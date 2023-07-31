Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и других клубов Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от нынешнего сезона чемпионата России.

«Вам никто не скажет на 100%, что «Зенит» не станет чемпионом в этом году. Я верю, что навяжут команды борьбу за золотые медали. Поэтому хочется, чтобы было так же, как в немецкой Бундеслиге в прошлом сезоне», — сказал Булыкин.

После двух туров лидером в турнирной таблице идёт «Краснодар». Команда Владимира Ивича в первом туре победила на выезде «Динамо» со счётом 3:1, а во втором туре обыграла «Сочи» (2:0).

Сразу за «быками» идут пять команд, у которых по четыре очка: «Зенит», «Ростов», «Локомотив», «Крылья Советов» и «Урал».

В прошлом сезоне чемпионата Германии победитель Бундеслиги определялся в последнем туре. В 34-м туре «Боруссия» сыграла вничью с «Майнцем» (2:2), а «Бавария» победила «Кёльн» (2:1). Таким образом, у «шмелей» и «баварцев» стало по 71 очку, но победу в чемпионате одержала «Бавария» из-за личных встреч.