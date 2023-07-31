Агент рассказал об адаптации Бонгонда в «Спартаке»

Футбольный агент Зухаир Эссикал, который представляет интересы новичка московского «Спартака» Тео Бонгонда, высказался касательно адаптации футболиста в российском футболе.

«Бонгонда наслаждается каждым днем в «Спартаке». Тео быстро нашел контакт с одноклубниками и тренерским штабом», - передает слова представителя футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бонгонда перебрался в московский клуб из испанского «Кадиса» этим летом. Сумма сделки составила семь миллионов евро.

Полузащитник принял участие в двух поединках за «народную команду», в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.