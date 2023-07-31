Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил отсутствие Малкома и Вендела в составе «Зенита».

«У «Зенита» и в первой игре против «Пари НН» такое же было. Имею в виду, что создавали очень мало моментов. Такая же картина и в матче против «Ростова». Очень мало было шансов было до удаления в первой игре, они просто не могли ничего сделать. Это повторяется, если бы это был единичный случай… В «Зените» это понимают, и, я думаю, будет ещё у команды усиление, и будет ещё что-то предприниматься», — сказал Балахнин.

В первом туре «Зенит» победил «Пари НН» со счётом 2:0, при этом оба гола были забиты после удаления защитника нижегородской команды. Во втором туре РПЛ команда Сергея Семака на выезде упустила победу над «Ростовом», сыграв вничью 1:1.

В следующем туре «Зенит» сыграет на своём поле против «Динамо». Встреча состоится 6 августа в Санкт-Петербурге. Этим летом Малком перешёл в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро. Что касается Вендела, то бразилец пропустил летние сборы с командой и искал себе новый клуб. Ранее Вендел вернулся на базу «Зенита» и судя по всему, не нашёл себе новую команду.