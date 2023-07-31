«Зенит» нашёл нового защитника

Защитник подмосковных «Химок» Артур Чёрный может продолжить карьеру в топ-клубе Российской премьер-лиги, об этом рапортуют журналисты Metaratings.ru.

Согласно данным источника, в подписании 22-летнего футболиста заинтересован петербургский «Зенит». Стоит отметить, что «Химки» отзаявили игрока, поведшего лишь один матч в новом розыгрыше первого дивизиона.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 11 поединках за подмосковную команду в Премьер-лиге. Чёрный не отметился результативными действиями.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.