Московский «Спартак» обратил внимание на сербского полузащитника Эрхана Машовича, выступающего в Германии за «Бохум».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» готовят контракт для 24-летнего футболиста. Московский клуб собирается предложить полузащитнику около 1,5 миллиона евро в год.

Машович играет за «Бохум» с октября 2020 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в восемь миллионов евро.

В прошлом сезоне Эрхан провел 29 матчей в Бундеслиге, забил четыре мяча и получил три желтые карточки.