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«Спартак» готовит предложение для полузащитника «Бохума» эксклюзив

31 Июля 2023 • 08:26 Комментировать (1)

Московский «Спартак» обратил внимание на сербского полузащитника Эрхана Машовича, выступающего в Германии за «Бохум».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» готовят контракт для 24-летнего футболиста. Московский клуб собирается предложить полузащитнику около 1,5 миллиона евро в год.

Машович играет за «Бохум» с октября 2020 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в восемь миллионов евро.

В прошлом сезоне Эрхан провел 29 матчей в Бундеслиге, забил четыре мяча и получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Спартак Москва трансферы футбола - лето 2023 Эрхан Машович
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bulls99
31 Июля 2023 в 09:29
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