«Фламенго» увеличил предложение по трансферу Вендела

Руководство бразильского «Фламенго» по-прежнему заинтересовано в подписании полузащитника петербургского «Зенита» Вендела.

Как стало известно инсайдеру Вене Касагранде, «красно-чёрные» увеличили предложение по трансферу игрока. В настоящий момент бразильский клуб готов предложить за хавбека 15 миллионов евро. Ранее «Фламенго» предлагал «сине-бело-голубым» на три миллиона меньше.

Впрочем, второе предложение вряд ли устроит «Зенит», поскольку чемпион России хочет выручит с продажи Вендела не менее 20 миллионов.

В прошлом сезоне Премьер-лиги бразилец провел 25 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.