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Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» - «Балтика»

31 Июля 2023 • 07:32 Комментировать

В заключительном матче второго тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле встретится с калининградской «Балтикой». Об этом поединке высказался экс-защитник «красно-белых» и сборной СССР Александр Бубнов.

«3:1. «Спартаку» стоит отнестись к «Балтике» со всей серьезностью. Если «красно-белые» сыграют на полную, то проблем возникнуть не должно. Вопрос в реализации», - передает слова эксперта издание Sportbox.

Матч «Спартак» - «Балтика» состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Александр Бубнов
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