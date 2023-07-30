Первый тренер Тикнизяна: «Наир ментально уже готов конкурировать в Европе»

Александр Челпанов, первый тренер защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, оценил моральную готовность игрока к европейской карьере.

«Наир ментально уже готов конкурировать в Европе, чувствую его уверенность. Надо уезжать и прогрессировать. Ситуации, как с Захаряном, не будет. Наир другой — он будет работать везде и всегда на 200 процентов», — приводит слова эксперта издание Sport24. По его мнению, прогресс Тикнизяна и его регулярные результативные действия связаны с интересом из Европы и переходом в сборную Армении.

Напомним, что на старте сезона 2023/2024 Наир Тикнизян забил четыре гола при одном ассисте в трёх матчах.