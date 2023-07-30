​Кордоба: «Мы должны побеждать во всех дерби»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба дал комментарий после победы над «Сочи» в южном дерби на своём поле.

Напомним, что «Краснодар» обыграл «Сочи» со счётом 2:0. Кордоба стал автором второго гола.

«Мы должны побеждать во всех дерби. Конечно, нам нужно исправлять некоторые ошибки. Этот процесс проходил легче, если ты побеждаешь», - сказал Кордоба, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Следующий матч чемпионата России «Краснодар» проведёт в пятницу, 4 августа. Команда Владимира Ивича будет играть против «Пари НН» на своём поле. Игра стартует в 20:00 по московскому времени.