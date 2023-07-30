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Кайо Панталеао высказался о победе «Краснодара» над «Сочи»

30 Июля 2023 • 23:31 Комментировать
Краснодар
2:0
Сочи
окончен

Защитник «Краснодара» Кайо Панталеао высказался о победе над «Сочи» во втором туре Российской премьер-лиги.

«Все знают, что всегда тяжело играть против «Сочи», но у нас получалось контролировать матч. В конце смогли забить мяч с помощью удачи и довести встречу до победы», — заявил игрок «быков» в интервью «Матч ТВ».

Своей персональной целью Кайо видит помощь клубу в достижении результата в нынешнем сезоне, отметив, что «Краснодар» имеет всё необходимое для борьбы за чемпионский титул с «Зенитом».

Напомним, что Кайо помог «быкам» одержать победу со счётом 2:0 в принципиальном поединке забитым голом, что позволило подопечным Владимира Ивича набрать шесть очков в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сочи Кайо Панталеао
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