Кайо Панталеао высказался о победе «Краснодара» над «Сочи»

Защитник «Краснодара» Кайо Панталеао высказался о победе над «Сочи» во втором туре Российской премьер-лиги.

«Все знают, что всегда тяжело играть против «Сочи», но у нас получалось контролировать матч. В конце смогли забить мяч с помощью удачи и довести встречу до победы», — заявил игрок «быков» в интервью «Матч ТВ».

Своей персональной целью Кайо видит помощь клубу в достижении результата в нынешнем сезоне, отметив, что «Краснодар» имеет всё необходимое для борьбы за чемпионский титул с «Зенитом».

Напомним, что Кайо помог «быкам» одержать победу со счётом 2:0 в принципиальном поединке забитым голом, что позволило подопечным Владимира Ивича набрать шесть очков в турнирной таблице.