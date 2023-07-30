​Червиченко: «Мне бы хотелось, чтобы Безбородова отстранили от работы»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал комментарий по поводу работы арбитра Владислава Безбородова на матче «Ахмат» - ЦСКА.

Напомним, что Безбородов после подсказки от Сергея Иванова (ВАР) заменил жёлтую карточку Милана Гайича на удаление, хотя пенальти за нарушение уже был пробит. В итоге одиннадцатиметровый перебивали. Очевидно, что был нарушен протокол работы арбитров.

«Мне бы хотелось, чтобы Безбородова отстранили от работы. Мне он не нравится, слишком ангажированный арбитр. Ещё пытаются из него сделать лучшего арбитра страны», - сказал Червиченко, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Отметим, что ЦСКА обыграл «Ахмат» на выезде со счётом 3:2.