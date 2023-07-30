Как «Краснодар» выиграл дерби и вышел на первое место - видео

На фоне драматичного матча «Ахмат» - ЦСКА в тени оказалось южное дерби «Краснодар» - «Сочи». «Быки» добыли очередную победу на старте и вышли на чистое первое место. На 45-й минуте Эдуард Сперцян попытался забить с углового, и после спасения голкипера Кайо в упор добавил мяч в сетку. Джон Кордоба в контратаке поставил точку перед финальным свистком. У соперника лучший момент имел Артур Юсупов, который с рикошетом пробил в перекладину.

Все главные события дерби представлены в видеоролике.