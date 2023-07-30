Федотов высказался о работе Безбородова в матче против «Ахмата»

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов высказался о работе арбитра Владимира Безбородова в матче против «Ахмата» и его будущем.

«Не могу ответить на этот вопрос, потому что не понимаю, что там произошло. У судей есть их руководство, которое должно принимать такие решение. Это не наша компетенция», — заявил специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ». Также Федотов рассказал, что убедился в уровне Игоря Акинфеева после первого отбитого пенальти перед голом Мохамеда Конате.

Напомним, что ЦСКА выиграл скандальный гостевой поединок второго тура Премьер-лиги со счётом 3:2. Владимир Безбородов удалил трёх футболистов и назначил четыре пенальти во время матча. Руководство «армейцев» планирует подать протест из-за красной карточки Милану Гайичу.