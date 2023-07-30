В Грозном завершился самый скандальный матч старта сезона в Премьер-лиге. Арбитр Владислав Безбородов принял ряд спорных решений, вызвав гнев болельщиков обеих команд. Наставник «Ахмата» назвал все 11-метровые сомнительными, а «армейцы» будут протестовать из-за ситуации в компенсированное время первого тайма, когда судья пошел смотреть ВАР, дав пробить пенальти, после чего его перебивали, а заодно была показана красная карточка Милану Гайичу. Что касается самой игры, «армейцы» победили 3:2, а рефери назначил рекордные 5 пенальти и удалил 3 игроков.