В Грозном завершился самый скандальный матч старта сезона в Премьер-лиге. Арбитр Владислав Безбородов принял ряд спорных решений, вызвав гнев болельщиков обеих команд. Наставник «Ахмата» назвал все 11-метровые сомнительными, а «армейцы» будут протестовать из-за ситуации в компенсированное время первого тайма, когда судья пошел смотреть ВАР, дав пробить пенальти, после чего его перебивали, а заодно была показана красная карточка Милану Гайичу. Что касается самой игры, «армейцы» победили 3:2, а рефери назначил рекордные 5 пенальти и удалил 3 игроков.
Лучшие моменты исторического матча «Ахмат» - ЦСКА - видео видео
|Ахмат
|ЦСКА Москва
окончен
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