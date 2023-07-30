Ивич прокомментировал победу над «Сочи»

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич высказался о победе над «Сочи» в поединке второго тура Российской премьер-лиги.

«Была очень сложная игра, хоть и счёт 2:0. У соперника было несколько хороших шансов. Они оказывали давление и хорошо играли в обороне. Результатом мы довольны, но по игре — не особо», — заявил главный тренер «быков», чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, игроки слишком спешили, пытаясь играть в максимально быстрый футбол.

Напомним, что «Краснодар» выиграл домашний поединок со счётом 2:0 голами Кайо Панталеао и Джона Кордобы. До этого подопечные Ивича оказались сильнее «Динамо» со счётом 3:1.