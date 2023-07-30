​Гришин – о скандальном моменте с Гайичем: «Там вообще не должно было быть пенальти и удаления»

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин дал комментарий по поводу матча «армейцев» против «Ахмата».

Напомним, что ЦСКА обыграл «Ахмат» на выезде со счётом 3:2. Все пять голов в Грозном были забиты с пенальти. При этом игра запомнилась судейским скандалом.

Гришин считает, что в нашумевшем моменте с Миланом Гайичем, когда жёлтую карточку заменили на красную карточку после вмешательства ВАР уже после исполненного пенальти, нарушения не было.

«Если брать момент с четвертым пенальти, то там вообще не должно было быть одиннадцатиметрового и удаления», - сказал Гришин, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

«В наше время не давали такие пенальти», - добавил бывший футболист ЦСКА.