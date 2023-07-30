Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев: «Не могу вспомнить, что было что-то опасное у ЦСКА, кроме трёх своеобразных пенальти и всё»

30 Июля 2023 • 22:51 Комментировать
Ахмат
2:3
ЦСКА Москва
окончен

Главный тренер «Ахмата» Серей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с ЦСКА (2:3).

- Матч сложно комментировать, он неоднозначный, потому что мы вдесятером остались. Игра в грудь была, может быть, по касательной коснулась, но почему красная карточка? Буква закона, типа, сыграла не на нашу сторону. Вот этот пенальти последний я вообще не понял. Там толкотня в штрафной, все толкаются. Из пальца всё высасывается, второй пенальти в том числе. Абсолютно легкое прикосновение  к игроку, который потом падает и не встает. Это реакция моя на судейство, я понимаю, конечно, что эмоции, но когда ты находишься около бровки, эта энергетика чувствуется. Доволен, что мы создали намного больше моментов. У ЦСКА был один момент, когда нас простили, когда там замыкали. А так больше  не могу вспомнить, что было что-то опасное, кроме трех своеобразных пенальти и всё. Достаточно моментов, и ударов очень много. Владение  мячом. Даже вдесятером мы достаточно активно играли, создавали моменты. Поэтому что сейчас ребятам говорить? Они сделали всё, что могли и не могли. Мы первый тайм почти 40 минут играли вдесятером. Сил потратили больше, чем соперник. Опять же владели инициативой во втором тайме. Готовность команды нормальная, нужно привести в порядок всех остальных футболистов. Задача сложная, у нас две красные карточки защитникам. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.  

- Вы говорили перед стартом сезона, что эта неделя будет очень сложной, три тяжелых матча. Наверное, другого результата ожидали. Насколько в эмоциональном плане это будет сейчас давить на вас и игроков?

- На меня давить бесполезно, я уже как бы толстокожий и спокоен. Понимаю, что нужен результат, в то же время понимаю направление и работу. Это как специалист и профессионал обязан делать для достижения результата, при всех моих трудностях и так далее. Это никого не касается. Я обязан это делать и дальше буду делать. И футболисты должны это чувствовать.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ахмат Серей Ташуев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
4
3.10 3.60 2.27
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
3
3.10 3.50 2.31
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Сочи Сочи
2
0
1.88 3.85 4.00
Видео
31.07.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Балтика Балтика
1.42 4.80 7.80
Видео
Все матчи
Новости
30 Июля
23:45 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Тикнизяна: «Наир ментально уже готов конкурировать в Европе»
23:31 · Россия. Премьер-лига
​Кордоба: «Мы должны побеждать во всех дерби»
23:31 · Россия. Премьер-лига
Кайо Панталеао высказался о победе «Краснодара» над «Сочи»
23:12 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко: «Мне бы хотелось, чтобы Безбородова отстранили от работы»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Как «Краснодар» выиграл дерби и вышел на первое место - видео
23:01 · Россия. Премьер-лига
Федотов высказался о работе Безбородова в матче против «Ахмата»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Лучшие моменты исторического матча «Ахмат» - ЦСКА - видео видео
22:53 · Россия. Премьер-лига
Ивич прокомментировал победу над «Сочи»
22:53 · Россия. Премьер-лига
​Гришин – о скандальном моменте с Гайичем: «Там вообще не должно было быть пенальти и удаления»
22:51 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Не могу вспомнить, что было что-то опасное у ЦСКА, кроме трёх своеобразных пенальти и всё»
22:49 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Ахмата» сфолили на Заболотном шесть раз - рекорд для игрока ЦСКА за семь лет
22:46 · Россия. Премьер-лига
​Уткин высказался о скандальном матче в Грозном
22:42 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Локомотива» Баринов высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ
22:41 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Чтобы победить, нужно не на 100, а на 300% быть готовыми к давлению со стороны «Ахмата»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Лишь один игрок до Чалова оформлял хет-трик из пенальти в РПЛ
Все новости
Рекомендуем