Ташуев: «Не могу вспомнить, что было что-то опасное у ЦСКА, кроме трёх своеобразных пенальти и всё»

Главный тренер «Ахмата» Серей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с ЦСКА (2:3).

- Матч сложно комментировать, он неоднозначный, потому что мы вдесятером остались. Игра в грудь была, может быть, по касательной коснулась, но почему красная карточка? Буква закона, типа, сыграла не на нашу сторону. Вот этот пенальти последний я вообще не понял. Там толкотня в штрафной, все толкаются. Из пальца всё высасывается, второй пенальти в том числе. Абсолютно легкое прикосновение к игроку, который потом падает и не встает. Это реакция моя на судейство, я понимаю, конечно, что эмоции, но когда ты находишься около бровки, эта энергетика чувствуется. Доволен, что мы создали намного больше моментов. У ЦСКА был один момент, когда нас простили, когда там замыкали. А так больше не могу вспомнить, что было что-то опасное, кроме трех своеобразных пенальти и всё. Достаточно моментов, и ударов очень много. Владение мячом. Даже вдесятером мы достаточно активно играли, создавали моменты. Поэтому что сейчас ребятам говорить? Они сделали всё, что могли и не могли. Мы первый тайм почти 40 минут играли вдесятером. Сил потратили больше, чем соперник. Опять же владели инициативой во втором тайме. Готовность команды нормальная, нужно привести в порядок всех остальных футболистов. Задача сложная, у нас две красные карточки защитникам. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.

- Вы говорили перед стартом сезона, что эта неделя будет очень сложной, три тяжелых матча. Наверное, другого результата ожидали. Насколько в эмоциональном плане это будет сейчас давить на вас и игроков?

- На меня давить бесполезно, я уже как бы толстокожий и спокоен. Понимаю, что нужен результат, в то же время понимаю направление и работу. Это как специалист и профессионал обязан делать для достижения результата, при всех моих трудностях и так далее. Это никого не касается. Я обязан это делать и дальше буду делать. И футболисты должны это чувствовать.