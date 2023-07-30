Игроки «Ахмата» сфолили на Заболотном шесть раз - рекорд для игрока ЦСКА за семь лет

Игроки грозненского «Ахмата» в очном воскресном матче с московским ЦСКА (2:3) сфолили на форварде «армейцев» Антоне Заболотном шесть раз. Как сообщает Opta Sports, это самое большое количество фолов на одном игроке ЦСКА в рамках одного матча РПЛ с 2016 года.

Ранее игроком, который заработал на себе большее количество фолов, был экс-опорник ЦСКА, швед Понтус Вернблум - 9. Соперником клуба тогда, семь лет назад был тульский «Арсенал».

Напомним, что прошедший матч навсегда войдёт в историю РПЛ – в нём главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пенальти пять раз. О том, что ещё происходило на поле «Ахмат Арены», читайте в нашем обзоре.