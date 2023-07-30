​Уткин высказался о скандальном матче в Грозном

Известный журналист Василий Уткин высказался о скандальном матче между «Ахматом» и ЦСКА в Грозном. Как известно, Владислав Безбородов после подсказки ВАР заменил предупреждение для Милана Гайича удалением. Случилось это уже после выполнения одиннадцатиметрового удара, и его перебивали.

Уткин назвал прошедший матч в Грозном весёлым, но отметил, что «серийными пенальти» его нельзя удивить.

«Мальчишкой я видел в «Лужниках» матч «Спартак» - «Динамо» с тремя пенальти. Тогда был шокирован, но быстро зарубцевалось. Потом во цвете лет на Олимпиаде в Афинах работал матч, в котором один пенальти били шесть раз. А тут пять пенальти, и каждый по разу. Да тьфу», - написал Уткин в телеграм-канале.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Ахмат» на выезде со счётом 3:2. Все пять голов в этом поединке были забиты с одиннадцатиметровой отметки.