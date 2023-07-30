Полузащитник «Локомотива» Баринов высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Футболист отметил, что игры покажут сможет ли его команда бороться с «Зенитом» за золотые медали.

«Сейчас много крутых команд у нас в РПЛ. Какие крутые? Хорошие команды. Нет, это не только те, кто борется за чемпионство», - приводит слова Баринова «РБ Спорт».

После двух туров «Локомотив» имеет четыре очка в своём активе. В первом матче была ничья с «Рубином» (2:2), а во втором была одержана победа над «Факелом» (4:1).