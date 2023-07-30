Федотов: «Чтобы победить, нужно не на 100, а на 300% быть готовыми к давлению со стороны «Ахмата»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ахматом» (3:2).

- Эмоций много, мы сегодня очень хотели победить, и мы это сделали. Команда показала себя с очень хорошей стороны, и характер, и воля, и мастерство, было сегодня всё. Мы прекрасно понимаем, как очень непросто играть на поле. Здесь всегда максимально предъявляют. Чтобы победить, нужно не на 100, а на 300% быть готовыми к давлению со стороны «Ахмата». Складывался матч - забили, повели в счете, имели еще пару моментов, чтобы игру перевести в более спокойное русло, но футбол он такой, непредсказуемый. Привезли себе пенальти, обострили игру, потом еще удаление на ровном месте. Но тем не менее, еще раз говорю, что в равных составах мы смотрелись не хуже, создавали моменты, искали свой шанс, нашли его. У нас был еще ряд прекрасных моментов, когда мы не реализовали выходы один на один.