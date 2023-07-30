Лишь один игрок до Чалова оформлял хет-трик из пенальти в РПЛ

В воскресенье вечером форвард ЦСКА Фёдор Чалов в выездном матче против «Ахмата» (3:2) оформил хет-трик из реализованных 11-метровых ударов и принёс «армейцам» первые три очка в новом сезоне Премьер-лиги.

Как сообщает Opta Sports, ранее в РПЛ только один игрок отличался подобным достижением – это бывший атакующий полузащитник махачкалинского «Анжи» Арсен Хубулов. Он оформил хет-трик в ворота «Томи» 27 апреля 2017 года – та игра завершилась боевой ничьей – 3:3.

Напомним, что в этом безумном матче всего было назначено пять 11-метровых ударов. О том, что ещё происходило этим вечером в Грозном, читайте в нашем обзоре.