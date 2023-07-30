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Чалов: «Сегодня удача была на моей стороне»

30 Июля 2023 • 22:36 Комментировать
Ахмат
2:3
ЦСКА Москва
окончен

Лучший футболист матча «Ахмат» - ЦСКА (2:3) Фёдор Чалов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Ваши эмоции после такой игры? Ее можно назвать исторической, потому что пять пенальти трудно припомнить.

- 100%. Честно говоря, такая неоднозначная игра. После удаления ведем 1:0. В таких играх, тем более на выезде с «Ахматом» нельзя так просто отдавать инициативу, отдали, пропустили. Потом вроде опять забили и опять отдали инициативу. После нашего удаления надо было быстро перестроиться, вышли на второй тайм, вроде как поймали свою игру и довели ее до победы.

- Начало второго тайма показало, что более настроенными вышли все же хозяева. Этот момент с пенальти в концовке как-то повлиял?

- Всегда против «Ахмата» сложно играть. Мы прекрасно понимали, что они и вдесятером, и вдевятером сражались. Но сегодня все ребята наши молодцы, эта награда благодаря им.

- Вы трижды били пенальти. Каждый раз ни капли сомнения, все время уверенно. Как удавалось переигрывать Шелию? Мы знаем, что он умеет отбивать пенальти.

- Да, я знаю, что он хорошо стоит на пенальти, но опять же сегодня удача была на моей стороне.

- Была ли специальная методика? Может быть, вы его взглядом переигрывали?

- Эти моменты оставлю при себе.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов Ахмат
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