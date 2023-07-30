​ЦСКА будет добиваться отмены удаления Гайича

Защитник ЦСКА Милан Гайич получил красную карточку в игре второго тура Премьер-лиги против «Ахмата». Сначала футболист увидел перед собой жёлтый цвет, но позже, после вмешательства ВАР, предупреждение превратилось в удаление. Решение было скандальным, ведь «Ахмат» уже пробил пенальти за нарушение Гайича. Одиннадцатиметровый в итоге был перебит.

ЦСКА намерен добиться отмены удаления Гайича. Об этом рассказал Кирилл Брейдо, который в московском клубе возглавляет службу коммуникаций.

«ЦСКА обратится в ЭСК РФС по эпизоду со вторым пенальти в наши ворота. Будем добиваться отмены красной карточки Гайичу», - сказал Брейдо, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Ахмат» со счётом 3:2. Игру судил Владислав Безбородов, а в качестве ВАР работал Сергей Иванов.