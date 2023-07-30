Хусаинов оценил работу Безбородова в матче «Ахмат» - ЦСКА

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о работе судейской бригады Владислава Безбородова в концовке матча второго тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.

Специалист отметил, что судья не мог удалять игрока после пробития 11-метрвого удара, так как эпизод был уже заигран.

«Проблемы со связью? Это все лукавые оправдания! Арбитр должен был оставаться при своем решении. Не похоже на Безбородова. Он опытный арбитр», - приводит слова Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Ранее в РФС заявили, что в Грозном наблюдались проблемы со связью между арбитрами и Вар центром, который находится в Москве.