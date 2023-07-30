Хусаинов оценил работу Безбородова в матче «Ахмат» - ЦСКА

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о работе судейской бригады Владислава Безбородова в концовке матча второго тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.
Специалист отметил, что судья не мог удалять игрока после пробития 11-метрвого удара, так как эпизод был уже заигран.
«Проблемы со связью? Это все лукавые оправдания! Арбитр должен был оставаться при своем решении. Не похоже на Безбородова. Он опытный арбитр», - приводит слова Хусаинова «Спорт-Экспресс».
Ранее в РФС заявили, что в Грозном наблюдались проблемы со связью между арбитрами и Вар центром, который находится в Москве.
1. Этого , "поздно " / " заигран" , в протоколе ВАР НЕТ . Бывают случаи, когда команда не только лишается забитого гола, но и получает пенальти в собственные ворота.
2. По протоколу ВАР . Вар вмешивается , если должна была быть показана КК .
Вар и вмешался . И КК была показана .
А повтор 11 м был из-за того , что игроки ЦСКА вбежали в штрафную раньше удара .
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