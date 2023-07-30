Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хусаинов оценил работу Безбородова в матче «Ахмат» - ЦСКА

30 Июля 2023 • 22:32 Комментировать (1)
Ахмат
2:3
ЦСКА Москва
окончен

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о работе судейской бригады Владислава Безбородова в концовке матча второго тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.

Специалист отметил, что судья не мог удалять игрока после пробития 11-метрвого удара, так как эпизод был уже заигран.

«Проблемы со связью? Это все лукавые оправдания! Арбитр должен был оставаться при своем решении. Не похоже на Безбородова. Он опытный арбитр», - приводит слова Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Ранее в РФС заявили, что в Грозном наблюдались проблемы со связью между арбитрами и Вар центром, который находится в Москве. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владислав Безбородов Сергей Хусаинов Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
superzina
31 Июля 2023 в 00:08
Хусаинов не прав .
1. Этого , "поздно " / " заигран" , в протоколе ВАР НЕТ . Бывают случаи, когда команда не только лишается забитого гола, но и получает пенальти в собственные ворота.
2. По протоколу ВАР . Вар вмешивается , если должна была быть показана КК .
Вар и вмешался . И КК была показана .
А повтор 11 м был из-за того , что игроки ЦСКА вбежали в штрафную раньше удара .
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
4
3.10 3.60 2.27
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
3
3.10 3.50 2.31
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Сочи Сочи
2
0
1.88 3.85 4.00
Видео
31.07.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Балтика Балтика
1.42 4.80 7.80
Видео
Все матчи
Новости
30 Июля
23:45 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Тикнизяна: «Наир ментально уже готов конкурировать в Европе»
23:31 · Россия. Премьер-лига
​Кордоба: «Мы должны побеждать во всех дерби»
23:31 · Россия. Премьер-лига
Кайо Панталеао высказался о победе «Краснодара» над «Сочи»
23:12 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко: «Мне бы хотелось, чтобы Безбородова отстранили от работы»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Как «Краснодар» выиграл дерби и вышел на первое место - видео
23:01 · Россия. Премьер-лига
Федотов высказался о работе Безбородова в матче против «Ахмата»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Лучшие моменты исторического матча «Ахмат» - ЦСКА - видео видео
22:53 · Россия. Премьер-лига
Ивич прокомментировал победу над «Сочи»
22:53 · Россия. Премьер-лига
​Гришин – о скандальном моменте с Гайичем: «Там вообще не должно было быть пенальти и удаления»
22:51 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Не могу вспомнить, что было что-то опасное у ЦСКА, кроме трёх своеобразных пенальти и всё»
22:49 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Ахмата» сфолили на Заболотном шесть раз - рекорд для игрока ЦСКА за семь лет
22:46 · Россия. Премьер-лига
​Уткин высказался о скандальном матче в Грозном
22:42 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Локомотива» Баринов высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ
22:41 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Чтобы победить, нужно не на 100, а на 300% быть готовыми к давлению со стороны «Ахмата»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Лишь один игрок до Чалова оформлял хет-трик из пенальти в РПЛ
Все новости
Рекомендуем