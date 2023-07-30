Кордоба забил в пяти матчах РПЛ подряд

Один из лучших форвардов чемпионата России прямо сейчас, колумбийский легионер «Краснодара» Джон Кордоба забил уже в юбилейном, пятом матче РПЛ подряд. Напомним, что в воскресенье вечером он поразил ворота «Сочи» в домашнем матче (2:0), отправив в ворота «барсов» второй гол в концовке встречи.

Удивительным фактом о нападающем делится Opta Sports: если взять последние 22 матча колумбийца в РПЛ, то он не уходил без гола в 15 из них.

Напомним, на минувшей неделе Кордоба раскрыл своё будущее в «Краснодаре».

Генич: «Кордоба - бизон, лучший напад в РПЛ»