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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» в текущем году ещё ни разу не проигрывал в РПЛ

30 Июля 2023 • 22:20 Комментировать
Краснодар
...
Пари НН
04.08 20:00

«Краснодар» под руководством Владимира Ивича ещё ни разу не уступал на своём поле в текущем году в рамках Российской премьер-лиги.

Как сообщает Opta Sports, в 2023 году «быки» одержали пять домашних побед в рамках РПЛ и три матча свели к ничьей. Только в 2017 году «Краснодар» начинал год более удачно, проведя девять домашних матчей лиги без поражений подряд.

Напомним, что текущим воскресным вечером «Краснодар» обыграл дома «Сочи» - 2:0. После этого команда единолично вышла на первое место в чемпионате России. О том, как развивались события южного дерби, читайте в нашем обзоре.

 

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Краснодар
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КРАСНОДАР ПАРИ НН
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