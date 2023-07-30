«Краснодар» в текущем году ещё ни разу не проигрывал в РПЛ

«Краснодар» под руководством Владимира Ивича ещё ни разу не уступал на своём поле в текущем году в рамках Российской премьер-лиги.

Как сообщает Opta Sports, в 2023 году «быки» одержали пять домашних побед в рамках РПЛ и три матча свели к ничьей. Только в 2017 году «Краснодар» начинал год более удачно, проведя девять домашних матчей лиги без поражений подряд.

Напомним, что текущим воскресным вечером «Краснодар» обыграл дома «Сочи» - 2:0. После этого команда единолично вышла на первое место в чемпионате России. О том, как развивались события южного дерби, читайте в нашем обзоре.