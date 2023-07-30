Пять пенальти в матче «Ахмата» и ЦСКА – повторение рекорда в чемпионатах России

Завершился матч второго тура Российской премьер-лиги между гронзенским «Ахматом» и московским ЦСКА. Победу со счётом 3:2 одержали подопечные Владимира Федотова.

Главный арбитр матча Владислав Безбородов назначил пять пенальти, два в ворота ЦСКА, которые реализовал Мохамед Конате, и три удачно исполнил нападающий московской команды Фёдор Чалов.

По данным телеграм-канала Opta Sports, этот показатель стал повторением рекорда чемпионатов России, в 1999 году судья Валентин Иванов назначил 5 пенальти в матче «Ротор» – «Черноморец».