«Краснодар» выиграл у «Сочи» в пятом матче кряду

«Краснодар» в воскресенье вечером дома обыграл «Сочи» (2:0) и единолично возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги. Как сообщает Opta Sports, эта победа стала для «быков» уже пятой подряд над «Сочи» в рамках Премьер-лиги. Более того, в каждом из этих пяти победных мячей «Краснодар» отправлял в ворота сочинцев как минимум два мяча.

Напомним, что теперь у «Краснодара» в активе шесть набранных очков. До завтрашнего матча «Спартака» и «Балтики» только «быки» на данный момент одержали две победы в двух стартовых поединках нового сезона РПЛ.

В следующем туре «Краснодар» дома примет «Пари НН» Сергея Юрана.