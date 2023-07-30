​Реакция РФС на судейский скандал в Грозном

В Грозном, где матч второго тура проводили «Ахмат» и ЦСКА, случился судейский скандал. Арбитр Владислав Безбородов заменил предупреждение защитника «армейцев» Милана Гайича удалением после вмешательства ВАР (главным у мониторов был Сергей Иванов). Произошло это уже после того, как пенальти за нарушение правил был исполнен. В итоге одиннадцатиметровый был перебит и реализован, в отличие от первой попытки.

На случившийся скандал отреагировали в Российском футбольном союзе.

«В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и ВАР-центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК», - комментарий службы коммуникаций РФС приводит ТАСС.

Отметим, что ЦСКА обыграл «Ахмат» со счётом 3:2. Все пять голов были забиты с пенальти.