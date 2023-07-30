Генич: «Кордоба - бизон, лучший напад в РПЛ»

Известный российский комментатор Константин Генич высказался об игре нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Кордоба - бизон! Лучший напад в РПЛ. С отрывом», - написал Генич в своём телеграм-канале.

Сегодня, 30 июля, колумбийский форвард отметился забитым мячом в рамках второго тура Российской премьер-лиги против «Сочи».

30-летний футболист в первом туре РПЛ против московского «Динамо» также отметился забитым мячом.

Напомним, что контракт Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.