​Чалов сделал хет-трик с пенальти и вышел в лидеры гонки бомбардиров

В гостевом матче против «Ахмата» ЦСКА добился победы со счётом 3:2. Все три гола в составе московской команды забил Фёдор Чалов. Нападающий «армейцев» за игру реализовал три одиннадцатиметровых удара.

Оформив хет-трик с пенальти, Чалов забрался на вершину в рейтинге бомбардиров сезона. Там уже находятся Матео Кассьерра из «Зенита» и Наир Тикнизян из «Локомотива». Эти три футболиста имеют по три гола в новом чемпионате на своём счету.

Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведёт в субботу, 5 августа, - против «Локомотива». Московское дерби стартует в 20:00 по местному времени.