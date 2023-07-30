Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Чалов сделал хет-трик с пенальти и вышел в лидеры гонки бомбардиров

30 Июля 2023 • 22:08 Комментировать
Ахмат
2:3
ЦСКА Москва
окончен

В гостевом матче против «Ахмата» ЦСКА добился победы со счётом 3:2. Все три гола в составе московской команды забил Фёдор Чалов. Нападающий «армейцев» за игру реализовал три одиннадцатиметровых удара.

Оформив хет-трик с пенальти, Чалов забрался на вершину в рейтинге бомбардиров сезона. Там уже находятся Матео Кассьерра из «Зенита» и Наир Тикнизян из «Локомотива». Эти три футболиста имеют по три гола в новом чемпионате на своём счету.

Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведёт в субботу, 5 августа, - против «Локомотива». Московское дерби стартует в 20:00 по местному времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Зенит Фёдор Чалов Наир Тикнизян Матео Кассьерра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Оренбург Оренбург
1
1
2.25 3.65 3.10
Видео
Окончен
Факел Факел
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
4
3.10 3.60 2.27
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
3
3.10 3.50 2.31
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Сочи Сочи
2
0
1.88 3.85 4.00
Видео
31.07.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Балтика Балтика
1.42 4.80 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Июля
22:41 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Чтобы победить, нужно не на 100, а на 300% быть готовыми к давлению со стороны «Ахмата»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Лишь один игрок до Чалова оформлял хет-трик из пенальти в РПЛ
22:36 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Сегодня удача была на моей стороне»
22:36 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА будет добиваться отмены удаления Гайича
22:32 · Россия. Премьер-лига
Хусаинов оценил работу Безбородова в матче «Ахмат» - ЦСКА
22:26 · Россия. Премьер-лига
Кордоба забил в пяти матчах РПЛ подряд
22:20 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» в текущем году ещё ни разу не проигрывал в РПЛ
22:20 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» - «Балтика»
22:20 · Россия. Премьер-лига
Пять пенальти в матче «Ахмата» и ЦСКА – повторение рекорда в чемпионатах России
22:15 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» выиграл у «Сочи» в пятом матче кряду
22:14 · Россия. Премьер-лига
​Реакция РФС на судейский скандал в Грозном
22:09 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Кордоба - бизон, лучший напад в РПЛ»
22:08 · Россия. Премьер-лига
​Чалов сделал хет-трик с пенальти и вышел в лидеры гонки бомбардиров
22:01 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ установлен рекорд по количеству пенальти в одном матче
21:58 · Россия. Премьер-лига
Капленко высказался об интересе со стороны «Динамо»
Все новости
Рекомендуем