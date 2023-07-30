Три удаления, пять пенальти, неправильное использование ВАР-протокола: ЦСКА в скандальном матче обыграл «Ахмат»

Матч между «Ахматом» и ЦСКА стал бенефисом Владислава Безбородова. Судья назначил пять пенальти и удалил по футболисту из каждой команды. При этом одну красную карточку он показал6 нарушив протокол ВАР, посмотрев повтор, когда момент был уже «заигран».

«Ахмат» и ЦСКА начали сезон в Премьер-лиге с поражений и теперь в очном поединке как минимум одна команда с нулём в графе «очки» должна была расстаться. Набрать баллы могли и оба коллектива, но вряд ли ничья могла устроить команды. ЦСКА, правда, успел в Кубке России почувствовать вкус победы, разгромив «Оренбург», а вот «Ахмат» и во втором внутреннем турнире успел проиграть, так что жаждал успеха.

ЦСКА приехал с большим количеством кадровых проблем. Так, например, у Владимира Федотова в защите в общем-то не было альтернативы 17-летнему Михаилу Рядно, который в прошлом туре дебютировал в Премьер-лиге, а теперь уже появился в стартовом составе. Несмотря на все сложности «армейцы» начали матч активнее. Уже на 11-й минуте Чалов прорвался слева и от лицевой и навесил на дальний угол вратарской, где Гайич воспользовался ошибкой соперника, но попал в руку Быстрову. После просмотра ВАР Владислав Безбородов назначил пенальти, а игроку «Ахмата» показал красную карточку за фол последней надежды. Чалов с точки не промахнулся и вывел свою команду вперёд. Такое начало матча сулило ЦСКА довольно легкую прогулку.

Казалось, москвичи контролировали ход матча, однако шквала моментов они не создавали. Тем не менее, шанс удвоить преимущество вскоре был. Мендес справа сделал передачу на ближний угол штрафной, откуда Заболотный пробил в угол, но Шелия выручил команду. Буквально тут же счёт неожиданно сравнялся. Олейников на чужой половине поля перехватил мяч у Кучаева, ворвался в штрафную, а оппонент, пытавшийся исправить свою ошибку, нарушил правила. Конате с точки также был точен.

«Ахмат» после этого не собирался уходить в оборону, а старался действовать активно. За пять минут до перерыва хозяева едва не вышли вперёд. Олейников убежал по левому флангу, ворвался в штрафную и мощно пробил, Акинфеев парировал мяч прямо перед собой, но Кучаев успел опередить Конате, чтобы тот не сыграл на добивании.

Когда казалось, что команды так и уйдут на перерыв при равном счёте Безбородов в третий раз за тайм указал на точку. Семёнов в борьбу в штрафной задел ногу Заболотного, и арбитр, посмотрев повтор, решил, что это повод назначить пенальти. К мячу вновь подошёл Чалов и оформил дубль.

Но и это был не предел. В компенсированное время Олейников вновь слева ворвался в штрафную и получил по ногам на этот раз от Гайича, и Безбородов без подсказок и просмотров указал на точку. В отличие от ЦСКА грозненцы решили сменить бьющего. К мячу подошёл Олейников, но Акинфеев разгадал его замысел и спас ворота. Неожиданно после этого Безбородов в нарушение протокола ВАР всё же пошёл к монитору, ещё раз посмотрел эпизод и решил удалить Гайича. При этом грозненцам дали право перебить пенальти, и к мячу подошёл Конате, который был точен.

В начале второго тайма хозяева могли выйти вперёд. Ильин слева сместился в центр и пробил в дальний угол, но в створ не попал. В целом после перерыва грозненцы выглядели активнее. «Армейцы» то ли были морально подавлены после странного судейского решения, то ли им просто не хватало сил, тем более, освежить игру толком было некем.

За семнадцать минут до конца Тоорович с левого края сместился в центр и навесил на угол штрафной, Конате пропихнул мяч на Олейникова, который пробил в ближний угол, но Акинфеев спас команду. Когда силы гостей, казались, на исходе, они заработали угловой, и в ходе борьбы Камилов за футболку схватил Чалова. Безбородову подсказали, он посмотрел повтор и назначил очередной пенальти. Чалов же с точки и в третий раз за матч пробил точно.

Вскоре «армейцы» могли упрочить лидерство. Заболотный получил заброс к радиусу штрафной и сделал пас вперёд на Мухина, чей удар Шелия парировал. «Ахмат» так и не смог в конце устроить какой-то навал, но потерял ещё одного футболиста. Семёнов в борьбе в воздухе попал локтем по голове Заболотному, за что получил жёлтую карточку, которая стала для защитника второй в матче. Удалением капитана «Ахмата» это скандальный матч и завершился.

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В следующем туре «Ахмат» отправится в гости к «Сочи». ЦСКА же ждёт первое дерби в сезоне – против «Локомотива» на родной арене.