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«Краснодар» в дерби обыграл «Сочи» и стал единоличным лидером Премьер-лиги

30 Июля 2023 • 22:02 Комментировать
Краснодар
2:0
Сочи
окончен

«Краснодар» и «Сочи» в дерби края определяли команду, которая до понедельника как минимум возглавит таблицу. Игра получилась не слишком яркая. Однако «Краснодар» в концовках обоих таймов забил по голу, что помогло победить.

Протокол игры  
Краснодар2:0Сочи
(1:0) Кайо Панталеао45'  
(2:0) Кордоба Джон90'  
Сафонов МатвейАхметов Ильзат 58' (Кади ( 58') Черников Александр 36' (Ленини Пина ( 36') Кайо ПанталеаоАлонсо ХуниорПетров СергейВолков Сергей Евгеньевич 84' (Олусегун Олакунле ( 84') Сперцян ЭдуардКривцов Никита 84' (Баньяц Михайло ( 84') Батчи Жоау 84' (Эктов Александр ( 84') Кордоба Джон  90'
Запасные: Сулейманов Магомед-ШапиАгкацев СтаниславКобнан МозесАрутюнян ГеоргийШтепа МихаилГайворонский Данила
Заболотный НиколайМаргасов Тимофей 76' (Медведев Юрий II ( 76') Миладинович ИванДркушич ВаняМакарчук АртёмЮсупов АртурЛитвинов ВячеславКравцов КириллДжорджевич Лука 62' (Игнатьев Иван ( 62') Силвейра Мигель 62' (Заика Кирилл ( 62') Батырев Амир 69' (Бурмистров Никита ( 69')
Запасные: Алвес МарселоЮрганов ИгорьКашинцев ТимофейМещанинов АртёмШипунов ТимофейГойло Никита
30 июля. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

«Краснодар» и «Сочи» начали чемпионат с побед. С учётом результатов других туров победитель этой пары как минимум до понедельника мог бы стать единоличным лидером таблицы, так как кроме них стопроцентный показатель после двух игровых дней мог набрать ещё только «Спартак». Однако лидерство в таблице на текущей стадии не является чем-то очень важным. Другое дело, что это было дерби Краснодарского края. Пускай история у него не очень длинная, но всё же обыграть соседа хотела каждая из команд.

Первый тайм проходил в довольно неспешном темпе. За первые полчаса игры команды вообще ничего опасного не создали, действуя довольно осторожно. При этом борьба на поле была. Так, Черников не смог доиграть первый тайм, получив травму в одном из верховых столкновений.

Первый тайм катился к скучным нулям, но в компенсированное время неожиданно случился гол. «Быки» заработали угловой, и Сперцян постарался забить прямым ударом с корнера. Заболотный с большим трудом вытащил мяч из-за шиворота, но отбил его прямо перед собой, и Кайо с близкого расстояния промахнуться никак не мог.

В начале второго тайма гости могли сравнять счёт. Юсупов вышел на ударную позицию перед штрафной, мяч попал в Ленни и изменил траекторию, что Сафонов остался не удел. Однако хозяев спасла перекладина. Тут же после длинной передачи от Волкова Кордоба не смог пробить, но зато покатил мяч на Ахметова, который мог расстреливать ворота с линии вратарской, но Дркшич спас ворота.

За двадцать минут до конца «Краснодар» обязан был увеличивать преимущество. Сначала Батчи разыграл угловой с партнером и навесил на дальнюю штангу, где замыкал Алонсо, но Заболотный вытащил мяч из-под перекладины. Через минуту «быки» заработали ещё один стандарт, и парагвайский защитник вновь пробил со второго этажа, но на этот раз не попал в створ. Затем «Краснодар» получил право на штрафной с острого угла, и Сперцян хитро закрутил, но Заболотный спас ворота вновь.

Чуть позже Кривцов сделал передачу Кордобе, который был на грани офсайда, форвард подработал мяч и пробил в дальний угол, но немного не попал. «Сочи» же никак не мог собраться и устроить какой-то штурм в концовке. «Быки» контролировали ход матча и вели поединок к своей победе, но явно хотели упрочить преимущество, чтобы избежать нервной концовки.

В компенсированное время «Краснодар» всё же забил второй гол, сняв все вопросы о победителе. Кордоба протащил мяч по центру и метров с двадцати двух пробил низов в левый угол. Таким образом, до понедельника как минимум «быки» возглавили таблицу.

В следующем туре «Краснодар» вновь сыграет дома, на этот раз к «быкам» приедет «Пари НН». «Сочи» также проведёт матч в домашних стенах с «Ахматом».

Роман Андреев

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