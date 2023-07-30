​В РПЛ установлен рекорд по количеству пенальти в одном матче

В воскресенье вечером матч второго тура чемпионата России проводят «Ахмат» и ЦСКА. Арбитр Владислав Безбородов за игру назначил пять одиннадцатиметровых ударов. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», ранее в Российской премьер-лиге никогда не назначалось так много пенальти в одной игре, то есть в Грозном установлен рекорд.

Стоит сказать, что «украшением» матча стал судейский скандал. Владислав Безбородов и Сергей Иванов (ВАР) явно нарушили протокол работы в концовке первого тайма. Арбитр заменил жёлтую карточку Милана Гайича на удаление уже после того, как «Ахмат» не забил пенальти. В итоге одиннадцатиметровый перебивали.