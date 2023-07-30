​ЦСКА подаст протест из-за судейства в Грозном

Матч Премьер-лиги между «Ахматом» и ЦСКА подарил футбольной России очередной судейский скандал. Владислав Безбородов удалил защитника «армейцев» Милана Гайича уже после того, как грозненцы пробили пенальти. После вмешательства ВАР рефери заменил жёлтую карточку на красную, а также назначил повтор одиннадцатиметрового (первый Акинфеев взял, а второй – нет).

Владислав Безбородов и его ассистенты явно нарушили протокол работы ВАР, и теперь ЦСКА будет подавать протест на судейство.

«Мы будем подавать протест», - сказал «Спорт-Экспрессу» Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет службу коммуникаций.