Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА забил «Ахмату» в матче с 5 пенальти, у Чалова хет-трик

30 Июля 2023 • 21:51 Комментировать
Ахмат
2:3
ЦСКА Москва
окончен

Самый скандальный матч старта сезона «Ахмат» - ЦСКА продолжается, и арбитр Владислав Безбородов продолжает ставить пенальти. На 77-й минуте в штрафной грозненцев придержали Фёдора Чалова. Сам пострадавший подошел к мячу и снова развел по углам мяч и голкипера. Счет стал 3:2 в пользу московской команды.

Это был пятый пенальти и шестой удар с 11-метровой отметки в этом матче. В компенсированное время первого тайма Безбородов попросил хозяев перебить смазанный пенальти и заодно удалил Милана Гайича.

Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Оренбург Оренбург
1
1
2.25 3.65 3.10
Видео
Окончен
Факел Факел
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
4
3.10 3.60 2.27
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
3
3.10 3.50 2.31
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Сочи Сочи
2
0
1.88 3.85 4.00
Видео
31.07.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Балтика Балтика
1.42 4.80 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Июля
22:36 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Сегодня удача была на моей стороне»
22:36 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА будет добиваться отмены удаления Гайича
22:32 · Россия. Премьер-лига
Хусаинов оценил работу Безбородова в матче «Ахмат» - ЦСКА
22:26 · Россия. Премьер-лига
Кордоба забил в пяти матчах РПЛ подряд
22:20 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» в текущем году ещё ни разу не проигрывал в РПЛ
22:20 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» - «Балтика»
22:20 · Россия. Премьер-лига
Пять пенальти в матче «Ахмата» и ЦСКА – повторение рекорда в чемпионатах России
22:15 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» выиграл у «Сочи» в пятом матче кряду
22:14 · Россия. Премьер-лига
​Реакция РФС на судейский скандал в Грозном
22:09 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Кордоба - бизон, лучший напад в РПЛ»
22:08 · Россия. Премьер-лига
​Чалов сделал хет-трик с пенальти и вышел в лидеры гонки бомбардиров
22:01 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ установлен рекорд по количеству пенальти в одном матче
21:58 · Россия. Премьер-лига
Капленко высказался об интересе со стороны «Динамо»
21:54 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА подаст протест из-за судейства в Грозном
21:51 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА забил «Ахмату» в матче с 5 пенальти, у Чалова хет-трик
Все новости
Рекомендуем