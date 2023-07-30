ЦСКА забил «Ахмату» в матче с 5 пенальти, у Чалова хет-трик

Самый скандальный матч старта сезона «Ахмат» - ЦСКА продолжается, и арбитр Владислав Безбородов продолжает ставить пенальти. На 77-й минуте в штрафной грозненцев придержали Фёдора Чалова. Сам пострадавший подошел к мячу и снова развел по углам мяч и голкипера. Счет стал 3:2 в пользу московской команды.

Это был пятый пенальти и шестой удар с 11-метровой отметки в этом матче. В компенсированное время первого тайма Безбородов попросил хозяев перебить смазанный пенальти и заодно удалил Милана Гайича.

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