Нагорных: «Абсолютно уверен, что Дзюба будет забивать много голов»

В воскресенье «Локомотив» крупно – со счётом 4:1 – обыграл на выезде «Факел» в матче второго тура Премьер-лиги. Первый гол в этом матче забил нападающий московской команды Артём Дзюба. Для 34-летнего футболиста это был первый гол в новом сезоне. Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, уверен, что Дзюба и дальше будет приносить пользу команде своими результативными ударами.

«Конечно, я не просто верю, скорее, абсолютно уверен, что Артём будет забивать и дальше много голов», - сказал Нагорных, чьи слова приводит ТАСС.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 5 августа – против ЦСКА.