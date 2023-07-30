В ЦСКА назвали катастрофой и беспределом действия Безбородова в игре с «Ахматом»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо резко высказался об эпизоде, который произошёл в концовке первого тайма матча второго тура РПЛ против «Ахмата», когда главный арбитр Владислав Безбородов удалил Милана Гайича после просмотра VAR после того, как Игорь Акинфеев уже отразил 11-метровый удар.

«Не могу вспомнить большего беспредела, чем тот, что творит сейчас бригада Безбородова, переписывая на ходу футбольные правила и протокол VAR. Катастрофа. Убийство. Беспредел», - написал Брейдо в своём телеграм-канале

Стоит отметить, что Мохамед Конате по итогу реализовал 11-метровый удар со второй попытки.