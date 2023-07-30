Безбородов с начала прошлого сезона назначил 16 пенальти в РПЛ - на семь больше, чем у ближайшего преследователя

Судья Владислав Безбородов назначил четыре 11-метровых удара в матче второго тура Российской премьер-лиги, в котором грозненский «Ахмат» принимает московский ЦСКА.

Таким образом, арбитр упрочил своё лидерство в количестве назначенных пенальти с начала прошлого сезона.

По данным телеграм-канала Opta Sports, Безбородов 16 раз ставил на «точку». Для этого ему понадобилось провести 24 встречи.

Вторую позицию делят Ян Бобровский (9 игр) и Павел Кукуян (19 игр), которые по девять раз назначали пенальти.