Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему решил остаться в команде и оценил старт сезона.

- Как оцениваете старт сезона для «Торпедо»?

- Неплохо, учитывая, что команда очень сильно обновилась. Первые два соперника были хорошо организованными. Плюс мы играли в гостях против «Химок». Сегодня тоже хотели победить, но не получилось.

- Недавно с клубом подписал контракт Дмитрий Полоз. Знаю, что он советовался с вами по поводу своего перехода.

- Да, это правда. Мы вместе играли в «Зените», в «Рубине», в «Ростове». Мы с ним общаемся. К тому же он тренировался с нами. Считаю, это очень хорошее усиление для «Торпедо».

- Какие слова нашли, чтобы убедить его перейти к вам? Знаю, он до последнего ждал предложений от клубов РПЛ.

- Я его ни в чем не убеждал. Это сделало руководство. А у меня он просто спрашивал про команду, условия, задачи, а дальше он уже все доказал своими тренировками с «Торпедо», а решало руководство.

- Что вы ему рассказали про команду?

- Сказал, что в команде есть я (смеется). Во-вторых, у нас сейчас хорошая, здоровая атмосфера. Собраны отличные ребята, тренерский штаб, стадион.

- А откуда хорошая атмосфера? Команда вылетела из РПЛ.

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- От того, что «Торпедо» очень сильно обновилось. Было бы неправильно начинать новый сезон с негативными мыслями.

- Как оцениваете усиление? Кроме Полоза, пришел, например, Гонгадзе из «Факела».

- Усиление хорошее на сто процентов. Мы уже неплохо сыгрались с центральными защитниками в обороне - Бородиным и Калугиным. Возможно, еще кем-то усилимся.

- А еще кто-то нужен?

- Думаю, да. На какие позиции – это тренер должен решать.

- Почему вы остались в «Торпедо»? Наверняка были предложения из РПЛ.

- «Торпедо» купило меня у «Ростова», и я решил, что этот сезон проведу здесь.

- За «Ростовом» следите? Вчера он с «Зенитом» сыграл вничью.

- Да, конечно. Смотрел эту игру. Общаюсь с Сергеем Песьяковым и тренером вратарей. Не скажу, что этот результат стал для меня неожиданным. Я перед матчем общался с друзьями и сказал, что будет результативная ничья. Почему? «Ростов» очень хорошо играет последние матчи с питерским клубом. Он знает, как против него действовать. Плюс поддержка дома сумасшедшая. Вчера не только результат, но и содержание игры показало, что «Ростов» владел преимуществом.

Елена Григорьевская