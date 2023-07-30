Нагорных: «Чемпионат России будет интересным, все команды примерно равные»

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, поделился своими впечатлениями от старта нового чемпионата.

«Вообще у меня складывается впечатление, что чемпионат будет интересным, все команды примерно равные, поэтому, наверное, ни у кого ни одной лёгкой игры не будет», - сказал Нагорных, чьи слова приводит ТАСС.

Глава совета директоров «Локомотива» добавим, что в таких условиях молодые футболисты будут быстро набираться опыта.

После двух туров «Локомотив» имеет четыре очка в своём активе. Команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Рубином» (2:2) и обыграла «Факел» (4:1). Следующий матч «железнодорожники» проведут 5 августа – против ЦСКА.