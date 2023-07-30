Нагучев - об эпизоде в матче «Ахмат» - ЦСКА: Судьи должны выйти после игры и прям объяснить, что именно произошло

Российский комментатор Роман Нагучев высказался об эпизоде, который произошёл в концовке первого тайма матча второго тура РПЛ «Ахмат» - ЦСКА, когда главный арбитр Владислав Безбородов удалил защитника столичного клуба Милана Гайича после того, как пенальти за его фол уже был исполнен.

Нагучев отметил, что не понимает, как был устроен этот 11-метровый удар, от начала до конца.

«Это тот случай, когда судьи должны выйти после игры и прям объяснить, что именно произошло. Подробно. С правилами», - написал он в своём телеграм-канале.