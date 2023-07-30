Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нагучев - об эпизоде в матче «Ахмат» - ЦСКА: Судьи должны выйти после игры и прям объяснить, что именно произошло

30 Июля 2023 • 21:22 Комментировать
Ахмат
2:3
ЦСКА Москва
окончен

Российский комментатор Роман Нагучев высказался об эпизоде, который произошёл в концовке первого тайма матча второго тура РПЛ «Ахмат» - ЦСКА, когда главный арбитр Владислав Безбородов удалил защитника столичного клуба Милана Гайича после того, как пенальти за его фол уже был исполнен.

Нагучев отметил, что не понимает, как был устроен этот 11-метровый удар, от начала до конца.

«Это тот случай, когда судьи должны выйти после игры и прям объяснить, что именно произошло. Подробно. С правилами», - написал он в своём телеграм-канале. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Нагучев Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Оренбург Оренбург
1
1
2.25 3.65 3.10
Видео
Окончен
Факел Факел
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
4
3.10 3.60 2.27
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
3
3.10 3.50 2.31
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Сочи Сочи
2
0
1.88 3.85 4.00
Видео
31.07.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Балтика Балтика
1.42 4.80 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Июля
22:36 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Сегодня удача была на моей стороне»
22:36 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА будет добиваться отмены удаления Гайича
22:32 · Россия. Премьер-лига
Хусаинов оценил работу Безбородова в матче «Ахмат» - ЦСКА
22:26 · Россия. Премьер-лига
Кордоба забил в пяти матчах РПЛ подряд
22:20 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» в текущем году ещё ни разу не проигрывал в РПЛ
22:20 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» - «Балтика»
22:20 · Россия. Премьер-лига
Пять пенальти в матче «Ахмата» и ЦСКА – повторение рекорда в чемпионатах России
22:15 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» выиграл у «Сочи» в пятом матче кряду
22:14 · Россия. Премьер-лига
​Реакция РФС на судейский скандал в Грозном
22:09 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Кордоба - бизон, лучший напад в РПЛ»
22:08 · Россия. Премьер-лига
​Чалов сделал хет-трик с пенальти и вышел в лидеры гонки бомбардиров
22:01 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ установлен рекорд по количеству пенальти в одном матче
21:58 · Россия. Премьер-лига
Капленко высказался об интересе со стороны «Динамо»
21:54 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА подаст протест из-за судейства в Грозном
21:51 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА забил «Ахмату» в матче с 5 пенальти, у Чалова хет-трик
Все новости
Рекомендуем