Эпизод на шестой компенсированной минуте матча «Ахмат» - ЦСКА ещё долго будет вызывать споры у болельщиков и экспертов. При счете 1:2 Милан Гайич сфолил в своей штрафной. Арбитр Владислав Безбородов указал на точку, но Игорь Акинфеев взял пенальти. После этого рефери пошел смотреть повтор, удалил Гайича и попросил перебить 11-метровый. Мохамед Конате его реализовал, счет стал 2:2.

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