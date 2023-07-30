В воскресенье вечером проходит матч второго тура Российской премьер-лиги между гронзенским «Ахматом» и московским ЦСКА.

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал красную карточку за фол последней надежды защитнику столичного клуба Милану Гайичу, изменив своё первоначальное решение после вмешательства ВАР. Стоит отметить, что видеопросмотр случился после того, как 11-метровый удар за этот фол уже был исполнен.

Первоначально Игорь Акинфеев отразил удар, но уже не смог парировать ответный удар с точки в исполнении Мохамеда Конате.

В первом тайме главный арбитр назначил четыре пенальти.

В качестве ВАР на игре в Грозном работает Сергей Иванов.