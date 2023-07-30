Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Судейский скандал в Грозном: Безбородов удалил Гайича благодаря ВАР уже после исполнения пенальти молния

30 Июля 2023 • 21:05 Комментировать (2)
Ахмат
2:3
ЦСКА Москва
окончен

В воскресенье вечером проходит матч второго тура Российской премьер-лиги между гронзенским «Ахматом» и московским ЦСКА.

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал красную карточку за фол последней надежды защитнику столичного клуба Милану Гайичу, изменив своё первоначальное решение после вмешательства ВАР. Стоит отметить, что видеопросмотр случился после того, как 11-метровый удар за этот фол уже был исполнен.

Первоначально Игорь Акинфеев отразил удар, но уже не смог парировать ответный удар с точки в исполнении Мохамеда Конате.

В первом тайме главный арбитр назначил четыре пенальти. 

В качестве ВАР на игре в Грозном работает Сергей Иванов. 

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владислав Безбородов Ахмат Милан Гайич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
30 Июля 2023 в 21:48
ай ну воц бритый риабилитировалси.. А-ха-ха-ха! )))
ингерман
30 Июля 2023 в 21:40
ай я канеш супратив сисяк но даваць пеналь и удал однавремена - ента по биспределу.. пеналь и желтак.. красная и штрафной за приделами.. ну ничё ща брицый риабилитируеца.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Оренбург Оренбург
1
1
2.25 3.65 3.10
Видео
Окончен
Факел Факел
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
4
3.10 3.60 2.27
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
3
3.10 3.50 2.31
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Сочи Сочи
2
0
1.88 3.85 4.00
Видео
31.07.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Балтика Балтика
1.42 4.80 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Июля
22:36 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Сегодня удача была на моей стороне»
22:36 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА будет добиваться отмены удаления Гайича
22:32 · Россия. Премьер-лига
Хусаинов оценил работу Безбородова в матче «Ахмат» - ЦСКА
22:26 · Россия. Премьер-лига
Кордоба забил в пяти матчах РПЛ подряд
22:20 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» в текущем году ещё ни разу не проигрывал в РПЛ
22:20 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» - «Балтика»
22:20 · Россия. Премьер-лига
Пять пенальти в матче «Ахмата» и ЦСКА – повторение рекорда в чемпионатах России
22:15 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» выиграл у «Сочи» в пятом матче кряду
22:14 · Россия. Премьер-лига
​Реакция РФС на судейский скандал в Грозном
22:09 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Кордоба - бизон, лучший напад в РПЛ»
22:08 · Россия. Премьер-лига
​Чалов сделал хет-трик с пенальти и вышел в лидеры гонки бомбардиров
22:01 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ установлен рекорд по количеству пенальти в одном матче
21:58 · Россия. Премьер-лига
Капленко высказался об интересе со стороны «Динамо»
21:54 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА подаст протест из-за судейства в Грозном
21:51 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА забил «Ахмату» в матче с 5 пенальти, у Чалова хет-трик
Все новости
Рекомендуем