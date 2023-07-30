«Краснодар» выиграл первый тайм у «Сочи», забив на 45-й минуте

Завершился первый тайм в ещё одном матче второго тура Премьер-лиги. «Краснодар» принимает «Сочи» и ведёт со счётом 1:0 благодаря голу на 45-й минуте. Незадолго до свистка об окончании первой половины Эдуард Сперцян выполнял угловой и решил пробить по воротам. Голкипер Николай Заболотный остановил полет мяча, но не смог его выбить далеко, и Кайо почти с ленточки внес мяч в сетку ворот. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.