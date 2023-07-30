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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Факел» недоволен засчитанным голом Дзюбы

30 Июля 2023 • 20:54 Комментировать
Факел
1:4
Локомотив Москва
окончен

В воскресном матче второго тура чемпионата России «Факел» проиграл дома «Локомотиву» со счётом 1:4. Воронежская команда осталась недовольна судейством. В своём телеграм-канале «огнеопасные» опубликовали видео двух моментов. На первом Артём Дзюба забивает гол головой, а на втором мяч попадает в руку защитнику в штрафной площади «Локомотива».

«Это разве не толчок в спину?» - так подписано первое видео.

«За такое теперь не назначают пенальти?» - говорится в подписи ко второму видео.

Возможно, «Факел» опубликует ещё какие-то вопросы к арбитрам. Стоит сказать, что в поле работала бригада Василия Казарцева.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Факел Артём Дзюба Судейство Василий Казарцев
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