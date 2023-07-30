Чалов оформил дубль с пенальти

Завершается первый тайм матча «Ахмат» - ЦСКА. Он запомнился быстрым удалением Марата Быстрова и сразу тремя 11-метровыми. Фёдор Чалов открыл счет в дебюте. Соперник также ответил метким ударом с пенальти, отличился Мохамед Конате. На 45-й минуте Антон Заболотный получил по ногам в штрафной площади - снова 11-метровый. Чалов опять у мяча, мяч направлен в правый угол ворот, а голкипер соперника еще раз не угадал. Первый тайм завершается со счетом 2:1 в пользу москвичей. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.