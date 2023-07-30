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Чалов оформил дубль с пенальти

30 Июля 2023 • 20:50 Комментировать
Ахмат
2:2
ЦСКА Москва
1 9.00 X 3.85 2 1.45
2-й тайм

Завершается первый тайм матча «Ахмат» - ЦСКА. Он запомнился быстрым удалением Марата Быстрова и сразу тремя 11-метровыми. Фёдор Чалов открыл счет в дебюте. Соперник также ответил метким ударом с пенальти, отличился Мохамед Конате. На 45-й минуте Антон Заболотный получил по ногам в штрафной площади - снова 11-метровый. Чалов опять у мяча, мяч направлен в правый угол ворот, а голкипер соперника еще раз не угадал. Первый тайм завершается со счетом 2:1 в пользу москвичей. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов Ахмат
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АХМАТ ЦСКА МОСКВА
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