Завершается первый тайм матча «Ахмат» - ЦСКА. Он запомнился быстрым удалением Марата Быстрова и сразу тремя 11-метровыми. Фёдор Чалов открыл счет в дебюте. Соперник также ответил метким ударом с пенальти, отличился Мохамед Конате. На 45-й минуте Антон Заболотный получил по ногам в штрафной площади - снова 11-метровый. Чалов опять у мяча, мяч направлен в правый угол ворот, а голкипер соперника еще раз не угадал. Первый тайм завершается со счетом 2:1 в пользу москвичей. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
Чалов оформил дубль с пенальти
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